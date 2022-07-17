«У него было две любви»: Губерниев прокомментировал смерть Малиновского

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Многократный чемпион мира среди юниоров по биатлону Игорь Малиновский скончался в результате крушения вертолета на Камчатке. Известный российский комментатор, телеведущий и журналист Дмитрий Губерниев рассказал «Вечерней Москве», что спортсмен запомнился ему как открытый и светлый человек.

— Он запомнился достаточно открытым, светлым человеком. Я очень надеялся, что он вырастет в настоящую звезду биатлона. Он был ей на самом деле — по юниорам выиграть пять чемпионатов мира, множество чемпионатов Европы, летние чемпионаты мира он выигрывал, — сказал он.

По словам комментатора, спорт сильно сказался на здоровье Малиновского. Из-за возникших проблем биатлонист был вынужден закончить со спортивной карьерой. Его новой любовью стало летное дело.

— У него было две любви. Знаете, как у моряка, — земля и море. А у него — биатлон и вертолеты. Он хотел летать, окончил в Омске летную школу. У отца, насколько я знаю, бизнес вертолетный на Камчатке. Он летал там на «Робинсонах» и Ми-8 — и вот... мечтал о небе, и небо его забрало, — добавил Губерниев.

Кончина Малиновского расстроила Губерниева. Он отметил, что не раз общался с ним и он запомнился ему как светлый и замечательный человек. По его словам, смерть спортсмена стала огромной потерей для биатлона и летного дела.

Накануне стало известно, что вертолет Robinson, за штурвалом которого находился Игорь Малиновский, пропал на Камчатке. Уточняется, что вертолет следовал из долины Узон в село Мильково и перестал выходить на связь примерно в 14:00 по местному времени.

Позже сообщалось, что в результате крушения вертолета на Камчатке все его пассажиры погибли.