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ЕС снял запрет на поставки в Россию товаров для авиации

Евгений Белоусов
В мире
ЕС снял запрет на поставки в Россию товаров для авиации
Фото: depositphotos

Евросоюз (ЕС) снял запрет на поставки России ряда товаров и услуг для авиационной отрасли. Об этом в четверг, 21 июля, сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

— Техническая помощь России в области авиационных товаров и технологий будет разрешена в той мере, в какой это необходимо для обеспечения деятельности Международной организации гражданской авиации по установлению промышленных стандартов, — пояснили в пресс-службе.

Кроме того, запрет на заключение каких-либо сделок с российскими государственными организациями также будет несколько ослаблен, передает РИА Новости.

Накануне постпреды стран ЕС утвердили седьмой пакет антироссийских санкций, куда также вошел запрет на экспорт золота. По словам литовского постпреда, в новый санкционный список вошли российские бизнесмены, журналисты и политики.

Кроме того, новые санкции против России ввела и Великобритания. Соединенное Королевство запретило импорт нефти и нефтепродуктов, угля, угольной продукции и золота, а также приобретение, поставку и доставку этих продуктов.

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