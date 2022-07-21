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Шашлыки и пицца: эксперты назвали самые любимые россиянами блюда в 2022 году

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Еда
Город
Шашлыки и пицца: эксперты назвали самые любимые россиянами блюда в 2022 году
Фото: Unsplash

Специалисты узнали, каким национальным кухням и каким блюдам россияне отдают предпочтение в этом году.

Как оказалось, большими темпами набирают популярность грузинская, турецкая, армянская и греческая кухни. За последние полгода количество заказов национальных блюд этих кухонь выросло сильнее всего.

В пятерку наиболее любимых пользователями блюда вошли пицца, хинкали, шашлык, люля-кебаб, хачапури. Отмечается также, что предпочтения россиян не зависят от регионов.

В компании «Яндекс.Еда» заметили, что всего годом раньше предпочтения пользователей были совсем другие. Так, в первой половине 2021 года в сервисе заметно выросла популярность хот-догов, поке, вьетнамской еды и блюд из морепродуктов. Тогда же вырос и спрос на разнообразную авторскую кухню.

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о том, как избавиться от вредных пищевых привычек и чем заменить неполезную еду. Она также отметила, что есть продукты, которые помогут перейти с раздражителей на более полезные.

Так, если человек любит бургеры, то можно сделать домашний вариант блюда с использованием цельнозернового хлеба и нежирного мяса, например, курицы.

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