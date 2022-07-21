Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Полковник Макгрегор: Путин считает вступление Украины в НАТО угрозой безопасности России

Евгений Белоусов
В мире
Полковник Макгрегор: Путин считает вступление Украины в НАТО угрозой безопасности России
Фото: flickr.com/nato

Для президента России Владимира Путина перспектива вступления Украины в НАТО представляется большой угрозой. Такое мнение в четверг, 21 июля, высказал бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор.

По словам полковника Макгрегора, Германия и Италия также опасаются эскалации напряженности на Украине.

— Оба этих государства опасаются, что произойдет следующее: мы (США. — прим. «ВМ») вернемся на Украину, я имею в виду подрывную деятельность, и попытаемся дальше использовать жителей и обрубок украинского государства для угроз в сторону России, — заявил он.

Основным мотивом России в ее политике, уточнил он, является именно нежелание соседствовать с членами альянса, заключил бывший советник министра в интервью YouTube-каналу «Judging Freedom».

НАТО официально пригласило Швецию и Финляндию вступить в альянс, после того как этим странам удалось уладить все вопросы с Турцией, которая первоначально возражала против их присоединения к блоку. Таким образом, вступление скандинавских стран в НАТО — вопрос уже фактически решенный.

Директор Института международных отношений Китайского народного университета Ивэй Ван выразил мнение, что деятельность НАТО представляет опасность для развития мира на планете. Рассуждая о работе организации, эксперт выделил «семь смертных грехов» альянса.

Россия Владимир Путин НАТО
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кругом враги

Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Самый родной и уютный

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Лежа под солнцем, страну не увидишь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Елена Николаева
Елена Николаева

Программа стала примером для всей страны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как провести каникулы с пользой

Все мнения
О проекте