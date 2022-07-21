Полковник Макгрегор: Путин считает вступление Украины в НАТО угрозой безопасности России

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Для президента России Владимира Путина перспектива вступления Украины в НАТО представляется большой угрозой. Такое мнение в четверг, 21 июля, высказал бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор.

По словам полковника Макгрегора, Германия и Италия также опасаются эскалации напряженности на Украине.

— Оба этих государства опасаются, что произойдет следующее: мы (США. — прим. «ВМ») вернемся на Украину, я имею в виду подрывную деятельность, и попытаемся дальше использовать жителей и обрубок украинского государства для угроз в сторону России, — заявил он.

Основным мотивом России в ее политике, уточнил он, является именно нежелание соседствовать с членами альянса, заключил бывший советник министра в интервью YouTube-каналу «Judging Freedom».

НАТО официально пригласило Швецию и Финляндию вступить в альянс, после того как этим странам удалось уладить все вопросы с Турцией, которая первоначально возражала против их присоединения к блоку. Таким образом, вступление скандинавских стран в НАТО — вопрос уже фактически решенный.

Директор Института международных отношений Китайского народного университета Ивэй Ван выразил мнение, что деятельность НАТО представляет опасность для развития мира на планете. Рассуждая о работе организации, эксперт выделил «семь смертных грехов» альянса.