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Лукашенко подписал закон, позволяющий заочно судить уехавших из Белоруссии

Александр Афонин
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Лукашенко подписал закон, позволяющий заочно судить уехавших из Белоруссии
Фото: Администрация президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, согласно которому уехавших из страны граждан смогут судить заочно. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера в четверг, 21 июля.

— Глава государства Александр Лукашенко подписал Закон «Об изменении Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь». Законом вводится институт специального (заочного) производства по уголовным делам в отношении обвиняемых, находящихся за пределами Беларуси и уклоняющихся от явки в орган, ведущий уголовный процесс, — говорится в сообщении.

Новым законом устанавливается перечень составов преступлений, согласно которым к обвиняемому может быть применено нововведение. Кроме того, документ направлен на усовершенствование порядка обжалования судебных решений в уголовном процессе.

Отмечается, что новый закон направлен на пресечение попыток избежать ответственности за нарушение законодательства. Кроме того, планируется укрепление гарантий реализации конституционного права на судебную защиту, а также обеспечение законности и стабильности судебного процесса, передает пресс-служба.

12 июля стало известно, что Александр Лукашенко подписал указ об освобождении Александра Шкиренко от должности начальника главного организационно-мобилизационного управления — заместителя начальника генерального штаба вооруженных сил страны. Он был зачислен в распоряжение министра обороны.

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