Лукашенко освободил от должности замначальника Генштаба ВС Белоруссии

Фото: Администрация президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об освобождении Александра Шкиренко от должности начальника главного организационно-мобилизационного управления — заместителя начальника генерального штаба вооруженных сил страны. Об этом во вторник, 12 июля, сообщает пресс-служба главы государства.

— Генерал-майор Александр Шкиренко освобожден от должности начальника главного организационно-мобилизационного управления — заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил и зачислен в распоряжение министра обороны, — говорится в сообщении.

До этого белорусский лидер обсудил с президентом России Владимиром Путиным планы Запада по нападению через Украину и Белоруссию на РФ. Лукашенко добавил, что на данный момент страны Запада ведут разведку, проводят учения и осваивают военную логистику. Кроме того, руководства западных стран начали увеличивать военные бюджеты и перенаправлять резервные войска.

В субботу, 2 июля, глава Белоруссии заявил, что солдаты ВСУ совершили попытку нанести удар по военным объектам страны, но ракеты были перехвачены. По его словам, в специальной военной операции России белорусские военные не принимают участия.