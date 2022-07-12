Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Лукашенко освободил от должности замначальника Генштаба ВС Белоруссии

Араз Салехов
В мире
Лукашенко освободил от должности замначальника Генштаба ВС Белоруссии
Фото: Администрация президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об освобождении Александра Шкиренко от должности начальника главного организационно-мобилизационного управления — заместителя начальника генерального штаба вооруженных сил страны. Об этом во вторник, 12 июля, сообщает пресс-служба главы государства.

— Генерал-майор Александр Шкиренко освобожден от должности начальника главного организационно-мобилизационного управления — заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил и зачислен в распоряжение министра обороны, — говорится в сообщении.

До этого белорусский лидер обсудил с президентом России Владимиром Путиным планы Запада по нападению через Украину и Белоруссию на РФ. Лукашенко добавил, что на данный момент страны Запада ведут разведку, проводят учения и осваивают военную логистику. Кроме того, руководства западных стран начали увеличивать военные бюджеты и перенаправлять резервные войска.

В субботу, 2 июля, глава Белоруссии заявил, что солдаты ВСУ совершили попытку нанести удар по военным объектам страны, но ракеты были перехвачены. По его словам, в специальной военной операции России белорусские военные не принимают участия.

Белоруссия Александр Лукашенко распоряжение об увольнении
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Доллар должен вновь подорожать

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Попытки узнать правду обернутся катастрофой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Перемена под вопросом

Максим Чирков
Максим Чирков

Запад скоро попросит «Северный поток — 2»

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Изобретатели получат поддержку

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Учитель должен стать богатым человеком

Никита Миронов
Никита Миронов

Круглый год семьи, любви и верности

Все мнения
О проекте