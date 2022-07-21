«Сделал очень личное пророчество»: ученица Мессинга рассказала о последней встрече с мастером

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Заслуженная артистка России, единственная в мире женщина-гипнотизер Ольга Мигунова, которая является ученицей знаменитого Вольфа Мессинга, рассказала «Вечерней Москве» о последней встрече с мастером.

— Когда у меня умер муж, погиб брат, моя мамочка осталась совсем одна. Я хотела ее поддержать и отправилась к ней. Вольф Григорьевич мне в этот день сделал очень личное пророчество, которое я бы не хотела озвучивать. Но он отметил, что неизбежно случится и всему виной будет мое упрямство. Все случилось ровно спустя двадцать лет, — рассказала Мигунова.

Также она вспомнила, что с детства ощущала в себе сверхъестественные силы. По словам Мигуновой, она понимала с малых лет, что может манипулировать сознанием людей. Если юной Ольге нравился какой-то мальчик, то она внушала ему, чтобы он подошел к ней и познакомился. Ученица знаменитого гипнотизера заверила, что все было именно так.

Мигунова поделилась в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» воспоминаниями о первой и последней встрече с наставником, а также рассказала интересные факты о прорицателе.