Росгвардейцы задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Электрозаводская улица Карта всех событий

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в хранении большого количества наркотиков молодого человека. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе ведомства.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба Росгвардии

Его задержали на Электрозаводской улице. Правоохранители увидели молодого человека, который, заметив людей в форме, побежал к автомобилю такси, чтобы уехать.

Росгвардейцы заблокировали автомобиль и проверили мужчину для установления его личности.

Во время проверки документов молодой человек выбросил пакет сока и попытался сбежать, но был задержан. В ходе разговора задержанный сильно нервничал и признался, что в упаковке сока находятся наркотики.

У подозреваемого было изъято более 90 полимерных упаковок общей массой более 280 граммов. Экспертиза установила, что в пакетиках находился амфетамин.

Подозреваемый рассказал, что в этом месте часто делают закладки запрещенных веществ, а он просто решил проверить, так ли это. Ему об этом якобы рассказал знакомый.

Задержанный был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Недавно 22-летний мужчина был задержан на Свободном проспекте в Москве. При обыске полицейские нашли у него 10 больших свертков с наркотическим веществом. Проведенная экспертиза показала, что в свертках был мефедрон. Общая масса обнаруженных наркотиков превышала 2,5 килограмма.