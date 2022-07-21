«Наткнулась на сумку, набитую деньгами»: ученица Мессинга рассказала о жизни в его квартире

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Заслуженная артистка России, единственная в мире женщина-гипнотизер Ольга Мигунова, которая является ученицей знаменитого Вольфа Мессинга, рассказала «Вечерней Москве» о том, как жила в квартире известно экстрасенса.

— Увидев меня на пороге своего жилища, он нисколько не смутился, а, напротив, заявил: «Моя будущая звезда явилась». А после… начал собирать вещи, так как уезжал на гастроли в Америку, — рассказала собеседница «ВМ».

После этого прорицатель велел ассистентке остаться в его квартире и следить за ней. Так Мигунова и осталась в доме Мессинга. По ее словам, квартира экстрасенса была на удивление большой и богатой.

Женщина рассказала, что однажды во время уборки квартиры наткнулась на большую сумку, внутри которой оказались деньги. По собственному признанию Мигуновой, от такого количества денег у нее даже закружилась голова. После она несколько дней боялась покидать квартиру, волнуясь — как бы никто не похитил заветную сумку.

Мигунова поделилась в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» воспоминаниями о первой и последней встрече с наставником, а также рассказала интересные факты о прорицателе.