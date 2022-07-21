Злоумышленница украла 695 тысяч рублей у забывшего их на банкомате мужчины

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Россия, Москва, Гранатный переулок Карта всех событий

Молодой человек случайно оставил на столичном банкомате 695 тысяч рублей, после чего их украла злоумышленница. Об этом в четверг, 21 июля, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

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Мужчина обратился в полицию после того, как пошел к одному из банкоматов столицы сделать операцию по вкладу. После этого он вышел и подумал, что забыл карту в автомате. Вернувшись, он положил на аппарат 695 тысяч рублей. Обнаружив карту в кармане, молодой человек обрадовался и вышел на улицу. Деньги он оставил на банкомате, их украла девушка, которая находилась в помещении.

Полицейские задержали подозреваемую в Гранатовом переулке. Ею оказалась 27-летняя приезжая девушка.

Выяснилось, что злоумышленница, находясь в отделении банка в Газетном переулке, обнаружила на банкомате оставленные деньги. После этого она положила их на свой счет и скрылась. По данному факту возбудили уголовное дело, сообщили на сайте МВД России.

Недавно московские правоохранители задержали приезжего из ближнего зарубежья, который подозревается в дистанционной краже денег, собранных для лечения трехлетней девочки.