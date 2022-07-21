Злоумышленница украла 695 тысяч рублей у забывшего их на банкомате мужчины
Молодой человек случайно оставил на столичном банкомате 695 тысяч рублей, после чего их украла злоумышленница. Об этом в четверг, 21 июля, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.
Мужчина обратился в полицию после того, как пошел к одному из банкоматов столицы сделать операцию по вкладу. После этого он вышел и подумал, что забыл карту в автомате. Вернувшись, он положил на аппарат 695 тысяч рублей. Обнаружив карту в кармане, молодой человек обрадовался и вышел на улицу. Деньги он оставил на банкомате, их украла девушка, которая находилась в помещении.
Полицейские задержали подозреваемую в Гранатовом переулке. Ею оказалась 27-летняя приезжая девушка.
Выяснилось, что злоумышленница, находясь в отделении банка в Газетном переулке, обнаружила на банкомате оставленные деньги. После этого она положила их на свой счет и скрылась. По данному факту возбудили уголовное дело, сообщили на сайте МВД России.
Недавно московские правоохранители задержали приезжего из ближнего зарубежья, который подозревается в дистанционной краже денег, собранных для лечения трехлетней девочки.