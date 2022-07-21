Женщина привела котенка на поводке в магазин в Люблине

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Россия, Москва, метро Люблино Карта всех событий

Женщина пришла в столичный магазин, держа котенка на поводке. Это произошло в районе Люблино. Об этом стало известно в четверг, 21 июля.

При этом покупательница не обращала внимания на замечания других посетителей универсама.

Один из очевидцев жесткого обращения с животным вызвал полицейских. Женщина не стала ждать правоохранителей и бросила котенка на улице. Сейчас животное ждет переезд в новый дом, сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ/Новости».

Недавно в отношении жителя Химок, актера Дмитрия Задорожного, возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животным. Так, 3 мая в полицию обратились жители дома на проспекте Мельникова и рассказали, что во дворе мужчина пытается убить кота. Он несколько раз пнул животное и с силой ударил его о землю.