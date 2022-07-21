Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Адвокат рассказал, что хозяину напавшей на девочку обезьяны грозит до шести лет заключения

Александр Афонин

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Происшествия
Адвокат рассказал, что хозяину напавшей на девочку обезьяны грозит до шести лет заключения
Фото: depositphotos

Хозяину напавшей на ребенка обезьяны может грозить денежный штраф в размере до миллиона рублей или лишение свободы сроком на шесть лет. Об этом «Вечерней Москве» рассказал адвокат Александр Почуев.

— Комментируя этот ужасный инцидент, следует разделить вопрос об ответственности на два аспекта: кто понесет имущественную ответственность и личную. В соответствии с федеральным законом «Об ответственном обращении с животными», принятым в 2018 году, владелец потенциально опасного животного обязан защитить людей от угрозы причинения вреда их жизни и здоровью животными. Очевидно, что в данном случае владелец агрессивной обезьяны этого не обеспечил, — сказал он.

Собеседник «ВМ» добавил, что в соответствии со статьей 137 Гражданского кодекса России (ГК) к животным применяются общие правила об имуществе. Это обусловлено отсутствием иных пунктов в законе или иных правовых актах. В связи с этим животное является объектом гражданских правоотношений, ответственность за которое несет его владелец.

По словам эксперта, согласно пункту 1 статьи 1064 ГК России, хозяин животного обязан возместить весь ущерб. Говоря о данной ситуации, компенсация может составить более миллиона рублей.

Говоря об уголовной ответственности, Почуев отметил, что инцидент проходит по статьям 118 Уголовного кодекса России — причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, а также 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. В первом случае мужчине может грозить наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей, обязательные, исправительные работы или ограничения свободы до трех лет.

— Статья 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Хозяину собаки будут грозить исправительные или принудительные работы, ограничение или лишение свободы на срок до двух лет. А также возможно уголовное преследование за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в соответствии со статьей 238, предусматривающей ответственность до шести лет лишения свободы, — подчеркнул адвокат.

В заключение Почуев отметил, что ситуации можно было избежать. Для этого следовало соблюсти все законодательные требования.

Инцидент, о котором идет речь, произошел днем во дворе дома в деревне Терпигорьево. Обезьяна напала на девочку и буквально вцепилась в нее. На помощь ребенку прибежали родители, которым с большим трудом удалось отбиться от обезьяны.

Подмосковье Обезьяны Адвокаты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кругом враги

Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Самый родной и уютный

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Лежа под солнцем, страну не увидишь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Елена Николаева
Елена Николаева

Программа стала примером для всей страны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как провести каникулы с пользой

Все мнения
О проекте