Адвокат рассказал, что хозяину напавшей на девочку обезьяны грозит до шести лет заключения

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Хозяину напавшей на ребенка обезьяны может грозить денежный штраф в размере до миллиона рублей или лишение свободы сроком на шесть лет. Об этом «Вечерней Москве» рассказал адвокат Александр Почуев.

— Комментируя этот ужасный инцидент, следует разделить вопрос об ответственности на два аспекта: кто понесет имущественную ответственность и личную. В соответствии с федеральным законом «Об ответственном обращении с животными», принятым в 2018 году, владелец потенциально опасного животного обязан защитить людей от угрозы причинения вреда их жизни и здоровью животными. Очевидно, что в данном случае владелец агрессивной обезьяны этого не обеспечил, — сказал он.

Собеседник «ВМ» добавил, что в соответствии со статьей 137 Гражданского кодекса России (ГК) к животным применяются общие правила об имуществе. Это обусловлено отсутствием иных пунктов в законе или иных правовых актах. В связи с этим животное является объектом гражданских правоотношений, ответственность за которое несет его владелец.

По словам эксперта, согласно пункту 1 статьи 1064 ГК России, хозяин животного обязан возместить весь ущерб. Говоря о данной ситуации, компенсация может составить более миллиона рублей.

Говоря об уголовной ответственности, Почуев отметил, что инцидент проходит по статьям 118 Уголовного кодекса России — причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, а также 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. В первом случае мужчине может грозить наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей, обязательные, исправительные работы или ограничения свободы до трех лет.

— Статья 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Хозяину собаки будут грозить исправительные или принудительные работы, ограничение или лишение свободы на срок до двух лет. А также возможно уголовное преследование за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в соответствии со статьей 238, предусматривающей ответственность до шести лет лишения свободы, — подчеркнул адвокат.

В заключение Почуев отметил, что ситуации можно было избежать. Для этого следовало соблюсти все законодательные требования.

Инцидент, о котором идет речь, произошел днем во дворе дома в деревне Терпигорьево. Обезьяна напала на девочку и буквально вцепилась в нее. На помощь ребенку прибежали родители, которым с большим трудом удалось отбиться от обезьяны.