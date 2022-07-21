Израиль намерен направить делегацию в Россию из-за ситуации с «Сохнут»

Фото: Пресс-служба Совфеда

Израиль направит в Москву правительственную делегацию для решения вопроса о продолжении работы еврейского агентства «Сохнут». Об этом в четверг, 21 июля, сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Яира Лапида.

— Еврейская община в России глубоко связана с Израилем, и ее значение возрастает при любом политическом разговоре с российским руководством. Мы продолжим работу по дипломатическим каналам, чтобы важная деятельность еврейского агентства не останавливалась, — отметил Лапид.

Отмечается, что Лапид также переговорил с министром абсорбции Пниной Тамана Шета о сложившейся ситуации, передает РИА Новости.

Минюст России попросил ликвидировать еврейское агентство «Сохнут», занимающееся образовательной деятельностью. Беседа по иску назначена на 28 июля. В МИД и посольстве Израиля, а также в московском отделении самого агентства отказались комментировать ситуацию.

В начале июля стало известно, что главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта освободили от должности в связи с истечением контракта. При этом в пресс-службе подчеркнули, что Гольдшмидта не увольняли. В настоящее время решается вопрос о назначении нового раввина Москвы.

В начале мая Гольдшмидт сообщил, что покинул столицу по причине того, что его отец был госпитализирован в Израиле и ему требуется уход.

По его словам, он не имеет возможности в полной мере выполнять свои обязанности главного раввина Московской еврейской религиозной общины. Также Гольдшмидт заявил, что не сможет находиться в синагоге в Москве.