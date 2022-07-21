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ДТП с участием двух автомобилей произошло на ТТК

Александр Афонин
Происшествия
ДТП с участием двух автомобилей произошло на ТТК
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, Лефортовский тоннель Карта всех событий

На внутренней стороне Третьего транспортного кольца произошла авария с участием двух автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в четверг, 21 июля.

Уточняется, что инцидент случился в Лефортовском тоннеле. На данный момент на месте ДТП работают оперативные службы города.

Движение транспорта в сторону шоссе Энтузиастов осуществлялось по двум полосам из четырех. Столичных автомобилистов призвали заранее выбирать пути объезда. Позже движение восстановили, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что ДТП с участием трех автомобилей произошло на 32-м километре Киевского шоссе. В аварии пострадали три человека, один из которых находится в тяжелом состоянии.

Автомобили Третье транспортное кольцо (ТТК) ДТП
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