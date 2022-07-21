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Победительницей конкурса «Мисс Москва-2022» стала Анна Янкова

Юлия Курганова
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Победительницей конкурса «Мисс Москва-2022» стала Анна Янкова
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Конкурс красоты и талантов «Мисс Москва-2022» выиграла переводчица Анна Янкова.

— Янкова Анна — победительница этого года, — назвал имя победительницы ведущий шоу Артем Шалимов в четверг, 21 июля.

В номинации «Московская красавица-2022» победила психолог Инна Лепилина, «Красой Москвы-2022» стала спортсменка Алена Акимова, а корону «Мисс Юная Москва-2022» завоевала 19-летняя Софья Раскина, которая получает медицинское образование, сообщает РИА Новости.

В конкурсе участвовали 25 девушек в возрасте от 18 до 32 лет, он проходил в Московском концертном зале «Известия Hall». Победительница представит Москву в этом году на фестивале «Краса России» 27 октября в Сочи.

Более 170 фотографов отправили заявки на участие в конкурсе «Планета Москва». Экспертам предстоит оценить 1001 работу. Лучшие 120 фотографий будут опубликованы на странице департамента в социальной сети в «ВКонтакте» и на сайте конкурса.

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