«Весь шоу-бизнес знает»: блогер Солнцев назвал любовников Баскова

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Блогер и экс-участник проекта «Дом-2» Рустам Солнцев заявил, что певец Николай Басков вводит поклонников в заблуждение, рассказывая о своих отношениях с дамами. Он описал, каких именно избранников предпочитает артист.

По словам Солнцева, Басков «всегда интересовался не очень симпатичными, не очень приличными людьми мужского пола».

— При всем своем бэкграунде и внешнем виде, сами понимаете, какие мужчины им интересуются. Только мужчины, которым нужны деньги, — заявил блогер в интервью «Экспресс газете».

Также он рассекретил якобы конкретных любовников «натурального блондина».

— По-моему, весь шоу-бизнес знает, что он долгое время жил с Манучаровым. Потом у него был какой-то массажист, — рассказал Солнцев.

Первая ракетка России Дарья Касаткина призналась в нетрадиционной сексуальной ориентации. Она также рассказала, что сейчас находится в отношениях.