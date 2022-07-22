Британские педофилы приезжали в Польшу под предлогом гумпомощи беженцам с Украины

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Педофилы из Великобритании приезжали в Польшу под предлогом гуманитарной помощи беженцам с Украины, среди которых были тысячи детей без родителей. Об этом сообщается в издании Independent со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании.

Уточняется, в течение шести недель после начала спецоперации на Украине в Польшу приехали около десяти человек, которые были ранее осуждены за преступления на сексуальной почве против детей.

После беседы с сотрудниками иммиграционной службы и правоохранительных органов всех британских педофилов обязали покинуть Польшу. Британские власти работают над предотвращением такого «туризма».

В настоящее время в стране находятся не менее пяти тысяч украинских детей, лишенных родительского присмотра.

Украинцы в Норвегии задумываются о проституции для выживания. Так, в городе Ставангер все больше украинцев обращаются за продовольственной помощью, так как финансовой поддержки от властей недостаточно. Местные СМИ при этом заявляли, что ситуация с едой настолько тяжелая, что некоторые беженцы «подумывают о проституции».