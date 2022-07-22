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Минпромторг поддержал реализацию программы фудшеринга для помощи малоимущим

Юлия Курганова
Общество
Минпромторг поддержал реализацию программы фудшеринга для помощи малоимущим
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Министерство промышленности и торговли России поддержало развитие программы распределения продуктов питания с истекающим сроком годности (фудшеринга) для помощи малоимущим. Об этом сообщили в пятницу, 22 июля, «Известия» со ссылкой на министерство.

Предполагается, что ретейлеры начнут передавать нуждающимся людям продукцию с коротким сроком годности, которая пригодна к употреблению, имеет необходимые сертификаты качества и соответствуют действующему регулированию.

В настоящее время магазинам выгоднее списывать и утилизировать продукцию, чем передавать ее на благотворительность, потому что приходится платить НДС, отметили в Минпромторге.

— По экспертным оценкам, если торговые сети будут передавать на благотворительность пищевую продукцию с коротким сроком годности, то это может поддержать нуждающихся и спасти около миллиона тонн продовольствия в год, — отметил представитель ведомства в разговоре с изданием.

В министерстве добавили, что вопрос требует проработки и обсуждения с ФНС, так как для таких операций нужно освобождения от НДС.

«Вечерняя Москва» выясняла, чем выгодна для россиян отмена НДС на социально значимые товары. Предложение Минпромторга, Минфина и Минэкономразвития отменить НДС на социально значимую продукцию позволит если не снизить цены на этот сегмент, то как минимум заморозить. Такое мнение высказал доктор экономических наук Леонид Холод.

НДС Торговля малоимущие
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