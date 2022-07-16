Почему отмена НДС на социально значимые товары выгодна для россиян

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Предложение Минпромторга, Минфина и Минэкономразвития отменить НДС на социально значимую продукцию позволит, если не снизить цены на этот сегмент, то как минимум — заморозить. Такое мнение высказал в беседе с «Вечерней Москвой» доктор экономических наук Леонид Холод.

По его мнению, для граждан данная инициатива ничего, кроме пользы, не несет:

— Но как экс-госчиновник я бы такую идею оценивал бы на троечку, потому что НДС на социально значимые продукты дают довольно большую массу этого самого налога. А ведь известно, что большинство покупок россиянами осуществляется именно в этой категории товаров, что довольно хорошо пополняет бюджет страны. Но с точки зрения обывателя это большой плюс и выгода.

Эксперт также отметил, что отмена НДС приведет к торможению роста цен. Если же дополнительно предпринять меры антимонопольного характера, чтобы этим снижением не воспользовались все, кто стоит в цепочке — от поля до магазина, — тогда цены могут даже упасть на несколько процентов, подчеркнул экономист.

— Если же антимонопольные меры не принимать, то цены как минимум не будут расти, — добавил эксперт.

По словам Холода, подобные меры уже давно внедрены в других странах постсоветского пространства — в Узбекистане и Киргизии.

— Это позволило заморозить цены на инфляцию именно в секторе социально значимых товаров. Такой шаг очень важен, особенно в период, когда доходы населения не растут, — заключил собеседник «ВМ».

О том, что Минпромторг совместно с Минфином, Минэкономразвития и другими заинтересованными ведомствами оценивает целесообразность отмены НДС на социально значимую продукцию, сообщил журналистам замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. Он рассказал, что крупнейшие ретейлеры уже приняли добровольное решение ограничить повышение торговой наценки на социально значимые товары в пределах 5–10 процентов. Окончательное решение по внедрению отмены НДС будет принимать Министерство финансов РФ, заключил Евтухов.