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Синоптик сообщил, придет ли жара из Западной Европы в центр России

Юлия Курганова

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Погода в Москве
Город
Синоптик сообщил, придет ли жара из Западной Европы в центр России
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Режим погоды изменится в центре РФ с пятницы, 22 июля, из-за приближения отрога высокого давления с запада, температура повысится, станет малооблачно и солнечно, осадки прекратятся. Но жары, как в Западной Европе, не будет, температура воздуха в ближайшие дни не превысит плюс 25-30 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Может ли наступить в Москве, в центре европейской части России, жара, как в Западной Европе, где температура превышает плюс 40 градусов? Росгидромет четко определяет, что после передышки от жаркой погоды уже в пятницу начнется антициклональный режим погоды. Отрог высокого давления будет распространяться с запада, но Москва будет на самом его конце, поэтому погода не будет слишком жаркой. В пятницу температура будет 25-27 градусов тепла, в субботу — плюс 27-29 градусов, в воскресенье — 28-30 градусов тепла. Несусветной жары, как в Великобритании или Испании, не будет, — рассказал он.

Он отметил, что июль в столичном регионе мог показаться слишком дождливым, но в настоящее время выпало 40 процентов от месячной нормы, передает ТАСС.

Синоптик Евгений Тишковец рассказал россиянам о погоде в августе. По его словам, август 2022 года в Центральной России будет солнечным и относительно жарким.

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