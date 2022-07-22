Диетолог предупредил об опасности чрезмерного употребления чая

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При чрезмерном употреблении чая могут возникнуть проблемы с желудком, желудочно-кишечным трактом, бессонница и обостриться болезни сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщил врач-диетолог Евгений Арзамасцев.

— В чае есть танины, такие дубильные вещества, которые действуют как антиоксиданты. Но если человек пьет очень много чая, особенно крепкого, то эти танины могут вызывать проблемы с желудком, желудочно-кишечным трактом. Также важно понимать, что если у человека гастрит, то нежелательно пить крепкий чай. Можно назвать небольшим минусом то, что чай может вызывать повышение аппетита. Также за счет кофеина у человека может появиться бессонница. Если человек спит плохо, то на ночь крепко заваренный чай пить нежелательно, — пояснил он.

Также медик добавил, что не следует часто пить крепкий чай людям, у которых существуют проблемы с сердцем, особенно, если прием этого напитка вызывает учащенное сердцебиение.

— Проблемы бывают разные, это не только болезнь сердца, но еще может быть и болезнь сердечно-сосудистой системы, гипертоническая болезнь, в том числе потому, что кофеин может приводить к перепадам давления, — предупредил Арзамасцев в разговоре с порталом Ura.ru.

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