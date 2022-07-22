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Синоптики сообщили о комфортной погоде в Москве 22 июля

Юлия Курганова

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Погода в Москве
Город
Синоптики сообщили о комфортной погоде в Москве 22 июля
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В пятницу, 22 июля, в столичном регионе на фоне усиливающегося гребня антициклона с запада осадки сойдут на «нет», облачность будет переменной.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 23–25 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 21–26 градусов тепла.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 50 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что погода, по медицинской оценке, сохраняется комфортной, без формирования условий термического дискомфорта. Содержание кислорода будет в пределах нормы. Для большинства людей с различными недугами и повышенной метеочувствительностью такие внешние условия вполне благоприятны и редко вызывают серьезные проблемы.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, придет ли жара из Западной Европы в центр России. По его словам, режим погоды изменится в центре РФ с пятницы, 22 июля, из-за приближения отрога высокого давления с запада, температура повысится, станет малооблачно и солнечно, осадки прекратятся.

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