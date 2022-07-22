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Власти Запорожской области: ЕС признал регион российской территорией

Антон Махов
В мире
Власти Запорожской области: ЕС признал регион российской территорией
Фото: depositphotos

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов посчитал, что, приняв седьмой пакет антироссийских санкций, Евросоюз признал Запорожье частью России. Об этом стало известно в пятницу, 22 июля.

— В седьмом пакете санкций еврочиновники фактически признают территорию Запорожской области частью России, — рассказал Рогов в своем Telegram-канале.

Также в свете выхода нового пакета антироссийских санкций стало известно, что ЕС включил в черный список Сбербанк, актеров Сергея Безрукова и Владимира Машкова и мэра Москвы Сергея Собянина. В общей сложности в список вошли 48 физических лиц и семь организаций. Так, в него были включены фонд «Русский мир», Фонд поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова и первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

Что касается актера Безрукова, то он уже выразил благодарность Евросоюзу за включение его имени в проект нового пакета санкций. По его мнению, так его ставят в один ряд с Чеховым и Толстым на фоне «отмены» русской культуры в Европе.

Евросоюз (ЕС) Санкции Россия
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