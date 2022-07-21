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ЕС включил в новый пакет антироссийских санкций Безрукова и Машкова

Евгений Белоусов
В мире
ЕС включил в новый пакет антироссийских санкций Безрукова и Машкова
Фото: depositphotos

Евросоюз (ЕС) включил в новый, седьмой пакет антироссийских санкций Сбербанк, актеров Сергея Безрукова и Владимира Машкова и мэра Москвы Сергея Собянина. Об этом в четверг, 21 июля, сообщил «Официальный журнал ЕС».

В общей сложности в список вошли 48 физических лиц и семь организаций. Так, в него были включены фонд «Русский мир», Фонд поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова и первый вице-премьер России Андрей Белоусов, передает ТАСС.

О том, что Машков и Безруков могут попасть в новый санкционный список Евросоюза, стало известно 19 июля. Тогда же сообщалось, что в список могут быть включены мотоклуб «Ночные волки» и его президент Александр Залдастанов.

Сам Безруков уже выразил благодарность Евросоюзу за включение его имени в проект нового пакета санкций. По его мнению, так его ставят в один ряд с Чеховым и Толстым на фоне «отмены» русской культуры в Европе.

20 июля постпреды стран Евросоюза утвердили седьмой пакет антироссийских санкций, куда вошел запрет на экспорт золота. По словам литовского постпреда Арнольдаса Пранцкявичюса, в новый санкционный список вошли российские бизнесмены, журналисты и политики.

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