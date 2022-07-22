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Эксперт по трудовому праву Никитин назвал пять законных причин не выходить на работу

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Пять законных причин не выходить на работу
Фото: pexels.com/Andrea Piacquadio

Периодически в жизни возникают ситуации, когда нет возможности физически попасть на работу и крайне необходимо пропустить трудовой день. Существуют законные варианты, когда сотрудник вправе не выходить в офис или на предприятие. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта в области трудового права Юрия Никитина, в каких случаях прогул будет обоснованным и не повлечет штрафных санкций со стороны руководства.

Работа в выходной

По словам специалиста, законных причин не посещать рабочее место не так уж и мало. Например, можно получить отгул, если вам пришлось в срочном порядке выйти в свой выходной день в офис.

— Например, случилось происшествие с коллегой, а вас попросили заменить его. И все совпало с вашим выходным. Здесь два варианта: вы можете после отработанной смены попросить отгул или, основываясь на статьи Трудового кодекса РФ № 152 и 153, потребовать доплату за дополнительный выход на работу, — пояснил Никитин.

Так, сверхурочная работа, по словам эксперта, оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере.

При этом работа в выходной или праздничный день оплачивается в двойном размере, уточнил Никитин.

Ученье и труд

Он также рассказал, что людям, которые совмещают работу с получением высшего образования по таким направлениям, как бакалавриат, специалитет или магистратура, предоставляются дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка. Такие права прописаны для сотрудников в статье 173 Трудового кодекса России.

Законной причиной отсутствия на работе, по словам эксперта, также может считаться сдача государственных экзаменов, защита дипломных работ и прохождение аттестаций.

Медосмотр

Программа диспансеризации, когда сотрудник направляется на медицинский осмотр, тоже может стать основанием взять оплачиваемый выходной и не появляться в офисе, чтобы посетить всех нужных врачей, подчеркнул собеседник «ВМ».

Уход за ребенком

Сотрудники, которые ухаживают за ребенком с инвалидностью, вправе получать дополнительные выходные дни, уточнил эксперт:

— Так, в соответствии со статьей 262 ТК РФ одному из родителей, опекуну или попечителю по письменному заявлению могут предоставить четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц для ухода за ребенком.

Более того, каждый сотрудник вправе взять больничный, если его ребенок заболел.

Скачки температур

Сотрудники, в чьих офисах температура воздуха превышает показатель плюс 32,5 градуса, вправе не выходить на работу.

Это же правило действует, если столбики термометров, напротив, показывают минус 13 градусов. В таком случае вы можете, согласно 212 статье Трудового права, не посещать офис, заключил юрист.

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