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Бочкарев сообщил о завершении строительства футбольного поля на юго-западе Москвы

Анастасия Колоскова
Город
Бочкарев сообщил о завершении строительства футбольного поля на юго-западе Москвы
Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Паустовского, 6к2 Карта всех событий

В районе Ясенево завершилось строительство футбольного поля с подогревом и сопутствующей инфраструктурой. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Объект полностью реконструирован за счет городского бюджета. Здесь смонтированы трибуны вместимостью около 500 человек, заменены внутренние стены, фасад и перекрытия административного здания, — рассказал он.

Заммэра отметил, что в двухэтажном административном корпусе разместятся раздевалки для спортсменов, а также медкабинет, учебный класс, помещения для тренеров и судей и кафе. На территории будет оборудована крытая стоянка для спецтранспорта, а по периметру установят шумозащитные экраны, добавил Бочкарев.

По его словам, размер игрового поля с искусственным покрытием составляет 100 на 65 метров. Глава строительного комплекса уточнил, что на нем можно проводить профессиональные тренировки и соревнования окружного, регионального и межрегионального уровней.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко уточнил, что Комитет уже выдал заключение, что объект, расположенный на улице Паустовского, владение 6, корпус 2, соответствует проектной документации. Теперь он готовится ко вводу в эксплуатацию.

— Инспекторы Комитета провели все необходимые контрольно-надзорные мероприятия. К ним привлекались специалисты Центра экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС»), которые произвели комплекс инструментально-лабораторных испытаний, — заключил Войстратенко.

Он напомнил, что в столице до конца текущего года завершится строительство футбольного поля для спортивной школы «Зеленоград».

Также столичные специалисты завершили реконструкцию входной группы стадиона «Авангард» на юго-востоке города и восстановили мозаичные панно.

Строительство Футбол Район Ясенево
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