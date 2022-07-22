Проще, чем кажется: как получить статус самозанятого в 2022 году
Сюжет:Проще, чем кажется
Количество жителей Москвы, имеющих статус самозанятых, приблизилось к миллиону человек: им обладает каждый седьмой работающий горожанин. Как его получить и какие привилегии он дает — в материале «Вечерней Москвы».
Как получить статус самозанятого?
Оформить его через приложение «Мой налог».
Подать заявление о получении статуса через банк, посетив кредитную организацию с паспортом.
Условия получения статуса самозанятого:
Быть старше 16 лет.
Иметь собственное дело.
Не иметь наемных сотрудников.
Профессиональный доход за год не должен превышать 2,4 миллиона рублей.
Чем могут заниматься самозанятые:
Продавать товары и услуги.
Чем не могут заниматься самозанятые:
Продавать закупленные товары.
Добывать и реализовывать полезные ископаемые.
Продавать подакцизные и маркированные товары, транспорт и недвижимость.
Сдавать в аренду нежилые помещения.
Заниматься деятельностью медиаторов, посредников, нотариусов, арбитражных управляющих, оценщиков и адвокатов.
Нанимать людей на работу.
Привилегии статуса самозанятого:
Выплата налогов только в случае получения дохода.
Широкий выбор сфер деятельности.
Низкий размер налоговой ставки: четыре процента от доходов, полученных от работы с физлицами, шесть процентов — от работы с ИП и юрлицами.
Возможность не заполнять отчеты и не вести бухгалтерию своей деятельности.
Возможность пройти обучение или переобучение от центра занятости за его счет.
Возможность получить поддержку от государства в виде субсидии на открытие бизнеса в размере от 100 до 250 тысяч рублей.
Возможность взять кредит или купить квартиру в ипотеку только при предоставлении справки о доходах и оплате налогов.
Возможность совмещать официальную работу и самозанятость.
Минусы статуса самозанятого:
Пенсия не накапливается.
Трудовой стаж не начисляется.