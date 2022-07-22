Проще, чем кажется: как получить статус самозанятого в 2022 году

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Количество жителей Москвы, имеющих статус самозанятых, приблизилось к миллиону человек: им обладает каждый седьмой работающий горожанин. Как его получить и какие привилегии он дает — в материале «Вечерней Москвы».

Как получить статус самозанятого?

Оформить его через приложение «Мой налог».

Подать заявление о получении статуса через банк, посетив кредитную организацию с паспортом.

Условия получения статуса самозанятого:

Быть старше 16 лет.

Иметь собственное дело.

Не иметь наемных сотрудников.

Профессиональный доход за год не должен превышать 2,4 миллиона рублей.

Чем могут заниматься самозанятые:

Продавать товары и услуги.

Чем не могут заниматься самозанятые:

Продавать закупленные товары.

Добывать и реализовывать полезные ископаемые.

Продавать подакцизные и маркированные товары, транспорт и недвижимость.

Сдавать в аренду нежилые помещения.

Заниматься деятельностью медиаторов, посредников, нотариусов, арбитражных управляющих, оценщиков и адвокатов.

Нанимать людей на работу.

Привилегии статуса самозанятого:

Выплата налогов только в случае получения дохода.

Широкий выбор сфер деятельности.

Низкий размер налоговой ставки: четыре процента от доходов, полученных от работы с физлицами, шесть процентов — от работы с ИП и юрлицами.

Возможность не заполнять отчеты и не вести бухгалтерию своей деятельности.

Возможность пройти обучение или переобучение от центра занятости за его счет.

Возможность получить поддержку от государства в виде субсидии на открытие бизнеса в размере от 100 до 250 тысяч рублей.

Возможность взять кредит или купить квартиру в ипотеку только при предоставлении справки о доходах и оплате налогов.

Возможность совмещать официальную работу и самозанятость.

Минусы статуса самозанятого:

Пенсия не накапливается.

Трудовой стаж не начисляется.