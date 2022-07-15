Как законно «докупить» стаж и баллы для выхода на пенсию

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В России получение страховой пенсии по старости предполагает соблюдение трех условий: достижение пенсионного возраста, наличие необходимого стажа и пенсионных баллов. Однако порой стажа и баллов может не хватить. Для этого предусмотрен механизм добровольных взносов, который позволяет «докупить» недостающие стаж и баллы. О том, как это работает, — в материале «Вечерней Москвы».

Виды пенсий для пожилых людей:

страховая (для тех, кто работал официально);

социальная (для тех, кто не имеет права на страховую пенсию).

Формула расчета страховой пенсии:

страховая пенсия = фиксированная выплата + сумма пенсионных баллов х стоимость одного балла

Базовая ставка — 6564 рубля 31 копейка.

Один балл — 107 рублей 36 копеек.

Размер социальной пенсии:

5034 рубля (без учета индексации и прожиточного минимума в регионе).

Прожиточный минимум в Москве:

14 009 рублей — для пенсионеров;

21 371 рубль — для трудоспособного населения;

16 174 рубля — для детей.

Как «докупить» стаж и баллы:

Покупка — это внесение добровольных пенсионных взносов посредством подачи заявления в Пенсионный фонд.

Минимальный размер суммы в 2022 году — 36 669,6 рубля.

Для самозанятых — 34 445 рублей.

Единоразовое внесение добавляет год стажа и 1,076 балла.

Максимум за год можно докупить 8,52 балла.