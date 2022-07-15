Проще, чем кажется: как законно «докупить» стаж и баллы для выхода на пенсию
Сюжет:Проще, чем кажется
В России получение страховой пенсии по старости предполагает соблюдение трех условий: достижение пенсионного возраста, наличие необходимого стажа и пенсионных баллов. Однако порой стажа и баллов может не хватить. Для этого предусмотрен механизм добровольных взносов, который позволяет «докупить» недостающие стаж и баллы. О том, как это работает, — в материале «Вечерней Москвы».
Виды пенсий для пожилых людей:
страховая (для тех, кто работал официально);
социальная (для тех, кто не имеет права на страховую пенсию).
Формула расчета страховой пенсии:
страховая пенсия = фиксированная выплата + сумма пенсионных баллов х стоимость одного балла
Базовая ставка — 6564 рубля 31 копейка.
Один балл — 107 рублей 36 копеек.
Размер социальной пенсии:
5034 рубля (без учета индексации и прожиточного минимума в регионе).
Прожиточный минимум в Москве:
14 009 рублей — для пенсионеров;
21 371 рубль — для трудоспособного населения;
16 174 рубля — для детей.
Как «докупить» стаж и баллы:
Покупка — это внесение добровольных пенсионных взносов посредством подачи заявления в Пенсионный фонд.
Минимальный размер суммы в 2022 году — 36 669,6 рубля.
Для самозанятых — 34 445 рублей.
Единоразовое внесение добавляет год стажа и 1,076 балла.
Максимум за год можно докупить 8,52 балла.