Авиационно-технический центр построят возле аэропорта Внуково

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева Карта всех событий

Авиационно-технический центр будет построен возле международного аэропорта Внуково. Для реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) город предоставил в аренду земельный участок площадью 1,1 гектара. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

— Департамент городского имущества заключил с инвестором договор аренды земельного участка площадью 1,1 гектара, который расположен возле международного аэропорта Внуково. Объект предоставлен на пять лет без проведения торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта — строительства авиационно-технического центра площадью более 3,4 тысячи квадратных метров, — рассказала руководитель ведомства.

Статус МаИП получают наиболее значимые для города объекты, которые способствуют развитию столичной инфраструктуры и увеличению количества рабочих мест, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что город заключил с компанией «Крост» договор аренды земли по льготной ставке один рубль в год в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Компании предстоит возвести завод по производству архитектурного бетона. Он расположится в Походном проезде Северо-Западного административного округа города.