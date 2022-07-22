Суд утвердил мировое соглашение Росрыболовства к «дочке» «Норникеля»

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Мировое соглашение в рамках иска Росрыболовства к дочернему предприятию «Норникеля» на 58,9 миллиарда рублей утвердил суд. Об этом стало известно в пятницу, 22 июля.

— Суд утвердил мировое соглашение в рамках иска Росрыболовства к «дочке» «Норникеля» на 58,9 миллиарда, — сообщает РИА Новости в своем Telegram-канале.

Суд проходил в связи с разливом дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске в 2020 году. На заседании 15 апреля суд удовлетворил ходатайство истца об увеличении размера исковых требований на 311 миллионов рублей. После этого общая сумма иска и превысила 58,96 миллиарда рублей.

Недавно официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос о слиянии российской алюминиевой компании «Русала» и российской горно-металлургической компании «Норникель» считается корпоративным.

В свою очередь один из основателей «Норникеля» Владимир Потанин 5 июля заявил о своей готовности к обсуждению возможного слияния «Норникеля» и «Русала». Он также добавил, что на данном этапе появились факторы, из-за которых он готов разговаривать о слиянии двух гигантов. В частности, это устойчивость, «зеленая» повестка и необходимость в изменении акционерного состава.