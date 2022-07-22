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Минобороны РФ показало кадры вылета истребителей Су-35С и Су-30СМ на Украине

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны РФ показало кадры вылета истребителей Су-35С и Су-30СМ на Украине
Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России в пятницу, 22 июля, опубликовало кадры боевых вылетов истребителей Су-35С и Су-30СМ Восточного военного округа Украины.

В военном ведомстве пояснили, что самолеты выполняют боевую задачу по уничтожению инфраструктуры ВСУ в ходе спецоперации. На опубликованных кадрах видно, как солдаты пополняют боезапас истребителей, а также как Су-35С и Су-30СМ взлетают с аэродрома, передает ТАСС.

Видео: ТАСС

10 июля в Минобороны России сообщили, что за прошедшие сутки самолеты Воздушно-космических силы РФ Су-35с сбили два украинских самолета Су-25 и один МиГ-29 в Харьковской области и ДНР. Всего с начала проведения специальной военной операции на территории Украины было ликвидировано 242 самолета, 137 вертолетов и 1506 беспилотников.

31 мая МО также опубликовало видео работы истребителей Су-35С и Су-30СМ в ходе спецоперации по защите Донбасса. На кадрах показано, как истребители вылетают на задания с аэродромов базирования. Также можно рассмотреть, как пилоты в кабинах нацеливают технику на вражеские объекты.

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