Фото: Минобороны РФ

За прошедшие сутки самолеты Воздушно-космических сил России Су-35с сбили два украинских самолета Су-25 и один МиГ-29 в Харьковской области и Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в воскресенье, 10 июля, сообщили в Министерстве обороны России.

Уточняется, что самолеты Су-25 были сбиты в районе населенных пунктов Барвенково Харьковской области и Троицкое ДНР. МиГ-29 был поражен в районе населенного пункта Краснополье Донецкой народной республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции Россией было уничтожено 242 самолета, 137 вертолетов и 1506 беспилотников, отметили в Минобороны.

Накануне стало известно, что силы ВКС России уничтожили ангар с американскими гаубицами M777 и боевиками, которые вели огонь по Донецку. При этом в районе населенного пункта Соледар российские военнослужащие нанесли удар по позициям артиллерийского дивизиона, в результате чего были уничтожены более 30 процентов боевиков Вооруженных сил Украины и выведена из строя большая часть вооружения.