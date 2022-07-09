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Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили ангар с американскими гаубицами M777 и боевиками, которые вели огонь по Донецку. Об этом сообщили в Минобороны РФ в субботу, 9 июля.

— В районе населенного пункта Часов Яр ударом высокоточного оружия ВКС России уничтожены ангар с американскими 155-миллиметровыми гаубицами М777 и до 30 украинских боевиков, обстреливавших жилые кварталы Донецка, — заявили в военном ведомстве.

При этом в районе населенного пункта Соледар российские солдаты нанесли удар по позициям артиллерийского дивизиона, в результате чего были уничтожены более 30 процентов боевиков ВСУ и выведена из строя большая часть орудий.

8 июля в военном ведомстве заявили, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) прибыли в населенный пункт Николаев для проведения карательных рейдов против граждан, выражающих недовольство киевским режимом.

До этого сообщалось, что украинские националисты собираются предпринять попытку взрыва детского дома вместе с персоналом в Славянске. Начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев утверждает, что украинской стороне такая провокация необходима для обвинения российских вооруженных сил в нанесении неизбирательных ударов по гражданским объектам.