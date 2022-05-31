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Минобороны России показало вылеты Су-35С и Су-30СМ в ходе спецоперации

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны России показало вылеты Су-35С и Су-30СМ в ходе спецоперации
Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны РФ показало кадры работы истребителей Су-35С и Су-30СМ в ходе спецоперации по защите Донбасса. Видео было опубликовано во вторник, 31 мая.

На кадрах показано, как истребители вылетают на задания с аэродромов базирования. Также можно рассмотреть, как пилоты в кабинах нацеливают технику на вражеские объекты.

Уточняется, что для уничтожения техники ВСУ российская армия использует ракеты класса «воздух — воздух» и «воздух — поверхность».

По словам пилотов, истребители осуществляют полеты ежедневно, однако встретить в воздушном пространстве украинские военные самолеты практически невозможно, так как в арсенале ВСУ почти не осталось боевой авиации, передает газета «Известия».

Накануне стало известно, что Вооруженные силы России ликвидировали более 15 украинских танков и БМП, а также пять артиллерийских орудий крупного калибра в Николаеве.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.

Спецоперации Истребители Минобороны
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