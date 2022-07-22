Диетолог рассказала, сколько арбуза можно съесть в день

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Сколько арбуза можно съесть в день и кому эта ягода противопоказана, рассказала диетолог Светлана Кругликова.

Эксперт пояснила, что арбуз на 90 процентов состоит из воды, в 100 граммах содержится всего 31 калория, 0,61 — белков, 0,15 — жиров и 7,55 — углеводов.

Тем не менее арбуз не стоит есть в неограниченных количествах.

По словам эксперта, лучше есть арбуз в первой половине дня и ограничиться 200-250 граммами, передает МИР 24.

Стоит отказаться от употребления арбуза при наличии ряда заболеваний. Среди них: мочекаменная болезнь, колит, диарея, атеросклероз, аденома предстательной железы, а также патологии сердечно-сосудистой системы, которые сопровождаются плохим оттоком жидкости.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург сообщил, что неумеренное употребление арбуза или дыни может спровоцировать появление отеков. Кроме того, избыток таких сочных продуктов способен навредить здоровью людей с болезнями желудочно-кишечного тракта, передает ФАН.

До этого врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что употребление арбуза способно понижать давление.