Номера газеты «Вечерняя Москва» от 1945 года пополнили фонды Музея Победы

Фото: Музей Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Житель столицы Даниил Пискарев передал в фонд Музея Победы два печатных выпуска газеты «Вечерняя Москва» от 10 мая и 25 июня 1945 года, сохранившиеся благодаря его бабушке Лидии Николаевне Пискаревой, которая в годы войны была ребенком. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщила пресс-служба музея.

— Коллекция наших фондов пополнилась довольно редкими номерами газеты «Вечерняя Москва» от 1945 года. Выпуск № 108 датирован 10 мая, а выпуск № 147 — 25 июня. Основная тема печатных изданий того периода — победа советского народа над фашистскими захватчиками, — отметила главный хранитель Музея Победы Наталия Засковец.

Так, выпуск № 147 включает большой репортаж ТАСС о Параде Победы, прошедшем 24 июня 1945 года на Красной площади. Черно-белые снимки запечатлели военачальников, сводные фронтовые полки, танки, самоходные гвардейские минометы, артиллерию и другие боевые машины Красной армии.

— Статья о параде привлекает читателей живостью языка автора. Каждая строчка материала наполнена общенародной радостью, гордостью за Родину и советских бойцов, которые принесли к стенам Кремля такую долгожданную Победу, — говорится в сообщении пресс-службы учреждения.

В газете также можно прочитать материалы о фейерверке в честь Парада Победы, XII сессии Верховного Совета СССР 1-го созыва, включающий выступление председателя исполкома Московского городского Совета депутатов трудящихся Г. М. Попова, а также краткую сводку иностранных новостей, представленную в колонке «Телеграммы из-за границы».

В музее уточнили, что номера газеты будут использовать в различных тематических выставках.

Также фондовую коллекцию Музея Победы пополнили более 130 произведений искусства.