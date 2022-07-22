Серийный похититель велосипедов задержан в Королеве

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Россия, Московская область, Королёв, улица Ленина Карта всех событий

Полицейские задержали подозреваемого в серийных кражах велосипедов в подмосковном Королеве. Об этом в пятницу, 22 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, житель дома по улице Ленина написал заявление в полицию о краже велосипеда.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленника задержали. Им оказался 35-летний мужчина.

По предварительной информации, грабитель для своего преступления использовал универсальный ключ от домофона, что давало ему возможность зайти в любой подъезд.

Перед кражей мужчина оценивал стоимость велосипедов и ночью крал самый дорогой из них. С помощью пассатижей похититель перекусывал противоугонные тросы, после чего уезжал на краденом транспортном средстве.

Дальнейшее расследование позволило выявить причастность злоумышленника к совершению еще трех аналогичных преступлений. Общая сумма ущерба составила около 200 тысяч рублей. Три велосипеда удалось вернуть хозяевам.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Похожий случай произошел в конце июня в деревне Сапроново. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова рассказала, что злоумышленник проникал в помещения для хранения вещей в подъездах многоэтажек и похищал велосипеды. Таким образом он совершил две кражи.