Форум «Дни ритейла на Балтике» пройдет в Калининградской области
Межрегиональный форум «Дни ритейла на Балтике» пройдет в городе Светлогорске Калининградской области с 18 по 19 августа. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщил столичный департамент средств массовой информации и рекламы.
Площадкой мероприятия станет «Янтарь Холл» в Светлогорске. Организатором форума выступает Минпромторг России и Российская ассоциация экспертов рынка ритейла, при содействии регионального правительства и министерства экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области.
Отмечается, что работа форума будет направлена на развитие сферы розничной торговли в рамках подготовки ежегодного международного форума «Неделя Ритейла».
Участниками мероприятия станут представители власти и ритейла, производители, поставщики, а также независимые эксперты потребительского рынка Северо-Западного федерального округа. Они обсудят актуальные тренды и обменяются лучшими практиками ритейла в непростых экономических условиях. Экспертные сессии пройдут по таким направлениям, как маркетинг, логистика, категорийный менеджмент, IT и другим, уточнили в департаменте.
Российские производители должны быть готовы к тому, что механизм параллельного импорта может быть в скором времени отменен для некоторых групп товаров. Доктор экономических наук Леонид Холод рассказал «Вечерней Москве», на какие товары это может распространиться.