Форум «Дни ритейла на Балтике» пройдет в Калининградской области

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Межрегиональный форум «Дни ритейла на Балтике» пройдет в городе Светлогорске Калининградской области с 18 по 19 августа. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщил столичный департамент средств массовой информации и рекламы.

Площадкой мероприятия станет «Янтарь Холл» в Свет­ло­горске. Организатором форума выступает Минпромторг России и Российская ассоциация экспертов рынка ритейла, при содействии регионального правительства и министерства экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области.

Отмечается, что работа форума будет направлена на раз­ви­тие сферы рознич­ной тор­гов­ли в рам­ках подго­товки ежегод­ного между­народ­ного форума «Неделя Ритейла».

Участниками мероприятия станут пред­ста­ви­тели власти и ритейла, произ­во­ди­тели, постав­щики, а также неза­ви­симые эксперты потре­би­тельского рынка Северо-Запад­ного феде­раль­ного округа. Они обсудят акту­альные тренды и обме­ня­ются лучшими прак­ти­ками ритейла в непростых экономических усло­виях. Экспертные сессии пройдут по таким направлениям, как марке­тинг, логи­стика, кате­го­рийный менедж­мент, IT и другим, уточнили в департаменте.

Российские производители должны быть готовы к тому, что механизм параллельного импорта может быть в скором времени отменен для некоторых групп товаров. Доктор экономических наук Леонид Холод рассказал «Вечерней Москве», на какие товары это может распространиться.