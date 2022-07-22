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Загрутдинов: Школа на 1200 учеников в Ватутинках готова почти наполовину

Георгий Соланович
Город
Загрутдинов: Школа на 1200 учеников в Ватутинках готова почти наполовину
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
Россия, Москва, поселение Десеновское Карта всех событий

Специалисты завершили строительство школы на 1200 учеников в Ватутинках на 45 процентов. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в пятницу, 22 июля.

— Начался монтаж окон и витражей в строящемся здании школы на 1200 мест в деревне Ватутинки Десеновского поселения. Строительная готовность объекта составляет 45 процентов, — заявил Загрутдинов.

По его словам, учебное заведение будет поделено на центральный пятиэтажный блок, корпус переменной этажности и короткий четырехэтажный корпус. В центральном корпусе оборудуют зоны начальной, средней и старшей школы, входную группу, охранный пункт, гардеробы и обеденный зал.

В корпусе переменной этажности обустроят блок младшей школы, а в четырехэтажном объекте расположат IT-полигон.

До этого Загрутдинов заявил, что специалисты завершили благоустройство территории нового учебного корпуса школы № 2055 в Пресненском районе. Он рассчитан на 300 человек. В здании предусмотрены кабинеты технического черчения и моделирования, естественных наук, помещение для аэробики, шахматный клуб и так далее.

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