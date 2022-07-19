Рафик Загрутдинов: Завершается строительство нового учебного корпуса в ЦАО

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

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Специалисты завершили благоустройство территории нового учебного корпуса школы № 2055 в Пресненском районе. Об этом во вторник, 19 июля, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— Полностью возведены монолитные железобетонные конструкции. Отделочные работы выполнены на 95 процентов, монтаж мебели — более чем на 60 процентов, — сказал он.

Учебный корпус рассчитан на 300 человек. В нем предусмотрены кабинеты технического черчения и моделирования, естественных наук, помещение для аэробики, шахматный клуб и так далее. На прилегающей территории расположились площадки для отдыха и спорта, а также выполнено озеленение.

Загрутдинов отметил, что на данный момент в городе проходит строительство более 30 объектов образования. До конца года три школы и пять учебных корпус введут в эксплуатацию.

Накануне руководитель департамента строительства сообщил, что здание детского сада на 200 мест в районе Южнопортовый готовят к вводу в эксплуатацию. По его словам, уже завершены отделочные работы, выполнен монтаж оборудования и мебели, завершается благоустройство территории.