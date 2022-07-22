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Собянин: На портале mos.ru зарегистрировались 15 миллионов человек

Георгий Соланович
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Собянин: На портале mos.ru зарегистрировались 15 миллионов человек
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

На главном городском портале mos.ru зарегистрировались 15 миллионов жителей Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 22 июля.

По его словам, самые востребованные сервисы — электронный дневник МЭШ, электронная медкарта и запись на прием к врачу. При этом функционал портала постоянно расширяется.

— Мы постоянно расширяем функционал. Так, за последние два года были запущены благотворительный и библиотечный сервисы, возможность онлайн-бронирования помещений в учреждениях культуры и спорта. Все больше услуг на mos.ru предоставляется проактивно, создаются и «суперсервисы» — комплексные пакеты услуг, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Глава города резюмировал, что воспользоваться mos.ru можно с любого устройства. Недавно на портале была упрощена навигация и доработан дизайн.

До этого Собянин подписал постановление, согласно которому столичные власти переведут в электронный вид заявления на надомное и стационарное социальное обслуживание. Все необходимые документы достаточно внести в интерактивную форму через личный кабинет на портале mos.ru.

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