Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Диетолог пояснила, почему еда на свежем воздухе кажется вкуснее

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог пояснила, почему еда на свежем воздухе кажется вкуснее
Фото: Unsplash

Некоторые отмечают, что во время выездов на природу или даже просто на открытой террасе ресторана еда обладает особенными вкусовыми качествами. Почему происходит такой гастрономический эффект, рассказала врач — эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова.

Эксперт отметила, что на открытом воздухе изменяется теплоотдача, пища быстрее доходит до комфортной температуры для ее употребления. Кроме того, пока человек находится на улице, организм получает больше кислорода, что положительно влияет на активность всех участков головного мозга.

Также положительно влияет на вкусовые ощущения различная физическая активность, которая предшествует трапезе.

— На свежем воздухе у нас больше физической активности. Как правило, она предшествует приему пищи. И, конечно же, аппетит при этом тоже гораздо выше, чем если мы просто находимся в помещении, — отметила Филиппова в комментарии Пятому каналу.

При этом диетолог предупредила, что на природе аппетит у многих улучшается, что может привести к перееданию.

Шампиньоны являются идеальным вариантом для перекуса поздним вечером. Об этом рассказала диетолог Елена Тихомирова.

Природа аппетит Продукты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О неумейках или о труде и отдыхе

Сергей Пикин
Сергей Пикин

Западу нужно поменять взгляды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кругом враги

Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Самый родной и уютный

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Лежа под солнцем, страну не увидишь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Все мнения
О проекте