Диетолог пояснила, почему еда на свежем воздухе кажется вкуснее

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Некоторые отмечают, что во время выездов на природу или даже просто на открытой террасе ресторана еда обладает особенными вкусовыми качествами. Почему происходит такой гастрономический эффект, рассказала врач — эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова.

Эксперт отметила, что на открытом воздухе изменяется теплоотдача, пища быстрее доходит до комфортной температуры для ее употребления. Кроме того, пока человек находится на улице, организм получает больше кислорода, что положительно влияет на активность всех участков головного мозга.

Также положительно влияет на вкусовые ощущения различная физическая активность, которая предшествует трапезе.

— На свежем воздухе у нас больше физической активности. Как правило, она предшествует приему пищи. И, конечно же, аппетит при этом тоже гораздо выше, чем если мы просто находимся в помещении, — отметила Филиппова в комментарии Пятому каналу.

При этом диетолог предупредила, что на природе аппетит у многих улучшается, что может привести к перееданию.

Шампиньоны являются идеальным вариантом для перекуса поздним вечером. Об этом рассказала диетолог Елена Тихомирова.