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Дорожное покрытие обновят на Кутузовском проспекте в Москве

Анастасия Колоскова
Город
Дорожное покрытие обновят на Кутузовском проспекте в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Кутузовский проспект Карта всех событий

Специалисты обновят 240 тысяч квадратных метров дорожного покрытия на Кутузовском проспекте в Западном административном округе Москвы (ЗАО). Об этом в пятницу, 22 июля, сообщила пресс-служба столичного Комплекса городского хозяйства.

Уточняется, что асфальт заменят на обеих сторонах движения на участке от ТТК до Можайского шоссе.

Обновление покрытия будет вестись поэтапно. В настоящее время работы идут на участке от ТТК в сторону области. Специалистам уже удалось заменить свыше 50 тысяч квадратных метров асфальта. После этого покрытие обновят на полосах движения в сторону центра.

— Дорожные работы проводим в ночное время, при этом полностью движение не перекрывается. Для безопасности водителей в зоне работ выставляем ограждения с сигнальными лампами, наносим временную разметку, — говорится в сообщении.

Последний раз замена асфальта на Кутузовском проспекте проводилась в 2018 году, уточнили в ведомстве.

Завершить работы на магистрали планируется в августе.

После этого специалисты нанесут более 12 тысяч квадратных метров новой дорожной разметки, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Также специалисты приступили к проведению капитального ремонта Волгоградского путепровода МКАД на юго-востоке столицы.

Западный административный округ (ЗАО) городское хозяйство Дороги
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