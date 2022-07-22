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Метеоролог рассказал о погоде в регионах России на ближайшие дни

Ирина Игнатенко
Общество
Метеоролог рассказал о погоде в регионах России на ближайшие дни
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в регионах России в ближайшие дни.

Он отметил, что жара продолжается в Якутии. Столбики термометров поднялись до отметки 30–33 градуса. Высокая температура стала причиной возникновения лесных пожаров.

По словам синоптика, жаркий воздух был «выдавлен с двух сторон» с европейского континента», по этой причине «нам досталась небольшая порция тепла». Так, в столице и Подмосковье в выходные дни погода будет комфортной, воздух прогреется до 25–30 градусов.

Шувалов также отметил, что циклоническая область, которая наблюдалась всю неделю, «сползла на юг». Из-за этого в Воронеже, Липецке, Тамбове возможны осадки в виде дождей.

Он добавил, что в средней полосе установится хорошая, по-настоящему июльская погода, передает RT.

Ранее синоптик Михаил Леус сообщил, что в выходные в Санкт-Петербурге будет комфортная летняя погода. Воздух прогреется примерно до 27 градусов, но в субботу, 23 июля, возможны кратковременные дожди, передает Nation news.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, придет ли жара из Западной Европы в центр России.

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