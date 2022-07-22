Шольц заявил, что считает Россию ненадежным поставщиком газа

Фото: bundeskanzler.de

Россия является ненадежным поставщиком газа. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в пятницу, 22 июля, на пресс-конференции в Берлине.

Глава правительства Германии убежден, что полагаться на поставки голубого топлива из России не стоит.

— Есть несколько трубопроводов, которые достигают Германии, некоторых мощностей всегда будет достаточно для выполнения обязательств России по поставкам, будь то трубопровод через Украину, «Ямал» или «Северный поток», — отметил канцлер.

По его словам, с технической стороны никогда не возникало препятствий для выполнения обязательств поставщика, которые есть у Москвы.

На фоне этого высказывания Шольц упомянул ремонт турбины компании Siemens, необходимой для полноценной работы газопровода «Северный поток». Глава правительства ФРГ назвал «неубедительными» российские заявления о том, что поставки газа сократились по техническим причинам. Именно поэтому власти ФРГ предпочитают «перестраховываться», имея в виду принятые меры по сокращению потребления газа, передает ТАСС.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев рассказал, чем планируют заменить российский газ европейские страны. Он отметил, что полностью отказаться от российского газа Европа не сможет, поскольку заменить такие объемы в короткие сроки невозможно.

Также президент Молдавии Майя Санду признала, что страна не может найти альтернативу Газпрому. По ее словам, в настоящее время обсуждаются многие источники, но эти цены недостижимы для граждан Молдавии.