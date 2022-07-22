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«Оранжевый» уровень опасности объявили в Москве из-за жары

Георгий Соланович

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Погода в Москве
Город
«Оранжевый» уровень опасности объявили в Москве из-за жары
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве с 12:00 до 18:00 23 июля из-за жаркой погоды. Об этом сообщили в Гидрометцентре России в пятницу, 22 июля.

— Очень высокая температура. Период предупреждения — с 12:00 23 июля до 18:00 23 июля, — говорится в сообщении.

В пятницу, 22 июля, в столичном регионе на фоне усиливающегося гребня антициклона с запада осадки сойдут на нет, облачность будет переменной. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 23–25 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 21–26 градусов тепла. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, придет ли жара из Западной Европы в центр России. По его словам, режим погоды изменится в центре РФ с пятницы, 22 июля, из-за приближения отрога высокого давления с запада температура повысится, станет малооблачно и солнечно, осадки прекратятся.

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