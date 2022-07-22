Москвичам пообещали 30-градусную жару в выходные

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Жаркая погода в столице ожидается 23 и 24 июля. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 22 июля.

Отмечается, что в эти дни температура воздуха составит до 30–32 градусов тепла. Врачи советуют жителям столицы меньше времени проводить на солнце, больше пить воды, не забывать про головные уборы, пользоваться солнцезащитными средствами и носить светлую одежду из легких натуральных тканей.

Также в центрах социального обслуживания работают комнаты прохлады, в которых горожане могут отдохнуть от жары. А на станциях метро и Московского центрального кольца раздают питьевую воду пассажирам, пишет официальный сайт мэра города.

В связи с жаркой погода в Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности с 12:00 до 18:00 23 июля.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, погода изменится из-за приближения острога высокого давления с запада, температура повысится, станет малооблачно и солнечно, осадки прекратятся. При этом жара не будет слишком сильной, так как Москва находится на самом конце этого острога.