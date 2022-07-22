Экономист Холод: В случае промедлений с вывозом зерна проблема голода будет обостряться

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Подписание соглашения об экспорте зерна между Россией и Турцией поможет значительно улучшить продовольственную ситуацию в ряде стран. Об этом «Вечерней Москве» рассказал доктор экономических наук Леонид Холод.

По его словам, многие страны несколько месяцев не обеспечиваются зерном. Соглашение об экспорте поможет спасти людей в них от голода.

— В целом в мире не наблюдается голод. Он есть в ряде бедных стран. В тех из них, куда Украина поставляла свое зерно, ситуация значительно улучшится с помощью данного соглашения, — считает эксперт.

Холод подчеркнул, что доставка зерна должна произойти в ближайшее время и в нужных объемах.

— Сейчас накопился большой объем зерна, который «срочно нужно вывозить». Поставки не происходят с февраля. Соответственно, в Эритрее, Мадагаскаре, Сомали, Ливии ситуация с продовольствием напряженная. Ее улучшение будет зависеть от скорости вывоза, доставки зерна и направления его по назначению. В случае промедлений проблема голода в зависимых странах будет обостряться, — заметил собеседник «ВМ».

Украинская делегация в пятницу, 22 июля, подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Со стороны Киева документ был подписан министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым, с турецкой стороны соглашение подписал министр обороны государства Хулуси Акар, со стороны ООН — генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш.

Аналогичное соглашение должна подписать и российская делегация. Министр обороны России Сергей Шойгу уже прибыл для подписания.