Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Экономист Холод: В случае промедлений с вывозом зерна проблема голода будет обостряться

Анастасия Харламова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Экономика
Экономист Холод: В случае промедлений с вывозом зерна проблема голода будет обостряться
Фото: shutterstock

Подписание соглашения об экспорте зерна между Россией и Турцией поможет значительно улучшить продовольственную ситуацию в ряде стран. Об этом «Вечерней Москве» рассказал доктор экономических наук Леонид Холод.

По его словам, многие страны несколько месяцев не обеспечиваются зерном. Соглашение об экспорте поможет спасти людей в них от голода.

— В целом в мире не наблюдается голод. Он есть в ряде бедных стран. В тех из них, куда Украина поставляла свое зерно, ситуация значительно улучшится с помощью данного соглашения, — считает эксперт.

Холод подчеркнул, что доставка зерна должна произойти в ближайшее время и в нужных объемах.

— Сейчас накопился большой объем зерна, который «срочно нужно вывозить». Поставки не происходят с февраля. Соответственно, в Эритрее, Мадагаскаре, Сомали, Ливии ситуация с продовольствием напряженная. Ее улучшение будет зависеть от скорости вывоза, доставки зерна и направления его по назначению. В случае промедлений проблема голода в зависимых странах будет обостряться, — заметил собеседник «ВМ».

Украинская делегация в пятницу, 22 июля, подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Со стороны Киева документ был подписан министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым, с турецкой стороны соглашение подписал министр обороны государства Хулуси Акар, со стороны ООН — генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш.

Аналогичное соглашение должна подписать и российская делегация. Министр обороны России Сергей Шойгу уже прибыл для подписания.

Экономика Россия Турция
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О неумейках или о труде и отдыхе

Сергей Пикин
Сергей Пикин

Западу нужно поменять взгляды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кругом враги

Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Самый родной и уютный

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Лежа под солнцем, страну не увидишь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Все мнения
О проекте