Президент Хорватии Миланович признал недружественные отношения с Россией

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Хорватия и Россия состоят в недружественных отношениях. Об этом заявил президент страны Зоран Миланович в пятницу, 22 июля.

— Мы действительно находимся в недружественных отношениях с Россией, — отметил он.

Миланович также выразил надежду на то, что ситуация не будет стремительно развиваться, передает РИА Новости.

До этого Россия расширила список недружественных стран. Так, в него вошли Греция, Дания, Словения, Словакия и Хорватия. Кроме того, странам также ограничили возможность по найму сотрудников в посольства, консульства и представительства госорганов. Так, за Грецией закрепили лимит в 34 человека, за Данией — в 20, а за Словакией — в 16.

Политолог и общественный деятель Андрей Кортунов рассказал, чем западным государствам грозит попадание в список недружественных стран РФ. По его словам, для любого государства означает автоматическое ограничение в правах их граждан и представителей на территории РФ. Соответствующий статут также отразится на дипломатии между странами и иных двусторонних соглашениях.