Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Президент Хорватии Миланович признал недружественные отношения с Россией

Лейла Алиева
В мире
Президент Хорватии Миланович признал недружественные отношения с Россией
Фото: EPA/ANTONIO BAT/ТАСС

Хорватия и Россия состоят в недружественных отношениях. Об этом заявил президент страны Зоран Миланович в пятницу, 22 июля.

— Мы действительно находимся в недружественных отношениях с Россией, — отметил он.

Миланович также выразил надежду на то, что ситуация не будет стремительно развиваться, передает РИА Новости.

До этого Россия расширила список недружественных стран. Так, в него вошли Греция, Дания, Словения, Словакия и Хорватия. Кроме того, странам также ограничили возможность по найму сотрудников в посольства, консульства и представительства госорганов. Так, за Грецией закрепили лимит в 34 человека, за Данией — в 20, а за Словакией — в 16.

Политолог и общественный деятель Андрей Кортунов рассказал, чем западным государствам грозит попадание в список недружественных стран РФ. По его словам, для любого государства означает автоматическое ограничение в правах их граждан и представителей на территории РФ. Соответствующий статут также отразится на дипломатии между странами и иных двусторонних соглашениях.

Россия Хорватия Недружественные страны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О неумейках или о труде и отдыхе

Сергей Пикин
Сергей Пикин

Западу нужно поменять взгляды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кругом враги

Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Самый родной и уютный

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Лежа под солнцем, страну не увидишь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Все мнения
О проекте