Чем западным государствам грозит попадание в список недружественных стран РФ

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Попадание в российский список недружественных стран для любого государства означает автоматическое ограничение в правах их граждан и представителей на территории РФ. Соответствующий статут также отразится на дипломатии между странами и иных двусторонних соглашениях. Так прокомментировал решение правительства РФ расширить список недружественных стран политолог и общественный деятель Андрей Кортунов.

В обновленный список вошли на сей раз Греция, Дания, Словения, Словакия и Хорватия.

По мнению политолога, соответствующее решение российского правительства в первую очередь отразится на обычных гражданах Европы:

— Это означает, что для граждан перечисленных стран процедура получения российской визы усложнится. А для тех стран, с которыми был внедрен безвизовый формат въезда и выезда, вернется визовый режим.

Кроме того, консульские отделения этих стран не смогут принимать своих граждан на территории РФ и привлекать россиян для работы в своих представительствах, уточнил Кортунов.

Он также отметил, что некоторые двусторонние соглашения будут в одностороннем порядке отменены. Более того, в РФ могут прекратить свою работу культурные центры и иные сообщества, так или иначе связанные с деятельностью недружественного государства.

Эксперт отметил, что перечень мер может быть бесконечно широким. Собственно, как и список «небратских» стран, которые могут пополняться:

— Будет ли пополняться список недружественных государств — вопрос времени, но это зависит от санкционной политики Запада. Если будут внедряться новые пакеты ограничений, то РФ будет действовать по выбранной стратегии — друг и враг.

Эксперт отметил, что многое также зависит от исхода специальной военной операции на Украине.

В то же время собеседник «ВМ» добавил, что дипломатическая война может дойти до того, что дипломатические посольства недружественных государств покинут Россию, заключил Кортунов.

7 марта правительство России утвердило перечень иностранных государств и территорий, которые совершают в отношении РФ, ее компаний и граждан недружественные действия. Так, в перечень вошли Соединенные Штаты и Канада, государства Евросоюза, Великобритания, Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия и прочие страны.

После этого правительство Белоруссии также утвердило список недружественных стран, среди которых оказались Соединенные Штаты, Австралия и некоторые государства Европейского союза.